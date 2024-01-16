Штурмовали Бахмут и не только. Группе оккупантов грозит пожизненное за госизмену (фото)

Правоохранители направили в суд дело в отношении девяти оккупантов, которые воевали на Донбассе. Им грозит пожизненное за госизмену.

Откуда родом оккупанты

В ходе следствия установлено, что восемь боевиков - жители временно оккупированных населенных пунктов Луганской области, девятый - житель Крыма.

Большинство из них участвовали в боевых действиях против сил АТО еще задолго до начала полномасштабного вторжения РФ.

Как выяснило расследование, один из задержанных в 2015 году захватывал Дебальцево (Донецкая область).

Оккупантов отправили на штурм позиций ВСУ

В конце февраля 2022 года боевики из временно оккупированных районов Луганской области вступили в ряды 123-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса РФ.

Еще один задержанный в сентябре 2023 года заключил контракт с Минобороны РФ во временно захваченном Симферополе.

Фото: Оккупанты (facebook.com/don.gp.gov.ua)

После обустройства огневых позиций вдоль линии восточного фронта их отправили в состав штурмовых групп россиян для обстрела передовых позиций ВСУ.

Где их удалось взять в плен

"Находясь в составе боевых подразделений Южного военного округа Вооруженных сил России, они участвовали в так называемых "мясных" штурмах позиций ВСУ в районах Бахмута и Лисичанска", - пишет СБУ.

В конце 2023 года украинские защитники взяли злоумышленников в плен во время жестоких боев вблизи поселков Клещиевка и Спорное.

Им грозит пожизненное

Следователи сообщили пленным о подозрении по следующим статьям:

государственная измена;

участие в террористической группе или террористической организации;

участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение. Дело направлено в суд.

Суды над боевиками и представителями "ДНР"

В октябре сообщалось, что правоохранители Чехии закончили расследование в отношении так называемого "почетного консула ДНР" Нелы Лесковой. Дело передано в суд.

Уже в ноябре стало известно, что в Киеве боевик "ДНР" приговорен к 15 годам тюрьмы, он заряжал вражеские танки.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении боевика "ДНР" Артема Жоги. Ему грозит 12 лет тюрьмы.