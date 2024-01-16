Штурмовали Бахмут и не только. Группе оккупантов грозит пожизненное за госизмену (фото)
Правоохранители направили в суд дело в отношении девяти оккупантов, которые воевали на Донбассе. Им грозит пожизненное за госизмену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины и Офис генерального прокурора.
Откуда родом оккупанты
В ходе следствия установлено, что восемь боевиков - жители временно оккупированных населенных пунктов Луганской области, девятый - житель Крыма.
Большинство из них участвовали в боевых действиях против сил АТО еще задолго до начала полномасштабного вторжения РФ.
Как выяснило расследование, один из задержанных в 2015 году захватывал Дебальцево (Донецкая область).
Оккупантов отправили на штурм позиций ВСУ
В конце февраля 2022 года боевики из временно оккупированных районов Луганской области вступили в ряды 123-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса РФ.
Еще один задержанный в сентябре 2023 года заключил контракт с Минобороны РФ во временно захваченном Симферополе.
Фото: Оккупанты (facebook.com/don.gp.gov.ua)
После обустройства огневых позиций вдоль линии восточного фронта их отправили в состав штурмовых групп россиян для обстрела передовых позиций ВСУ.
Где их удалось взять в плен
"Находясь в составе боевых подразделений Южного военного округа Вооруженных сил России, они участвовали в так называемых "мясных" штурмах позиций ВСУ в районах Бахмута и Лисичанска", - пишет СБУ.
В конце 2023 года украинские защитники взяли злоумышленников в плен во время жестоких боев вблизи поселков Клещиевка и Спорное.
Им грозит пожизненное
Следователи сообщили пленным о подозрении по следующим статьям:
- государственная измена;
- участие в террористической группе или террористической организации;
- участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.
Злоумышленникам грозит пожизненное заключение. Дело направлено в суд.
Суды над боевиками и представителями "ДНР"
В октябре сообщалось, что правоохранители Чехии закончили расследование в отношении так называемого "почетного консула ДНР" Нелы Лесковой. Дело передано в суд.
Уже в ноябре стало известно, что в Киеве боевик "ДНР" приговорен к 15 годам тюрьмы, он заряжал вражеские танки.
Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении боевика "ДНР" Артема Жоги. Ему грозит 12 лет тюрьмы.
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