Штурмовое оружие – это главная причина гибели детей в США, его нужно запретить, - Байден

Штурмовое огнестрельное оружие является главной причиной гибели американских детей. За последние два десятилетия от шутинга скончались больше несовершеннолетних, чем полицейских и военных при исполнении вместе взятых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США Джо Байдена.

"Оружие является основной причиной гибели детей в Соединенных Штатах, опережая автомобильные аварии и рак. За последние два десятилетия в США от огнестрельного оружия погибло больше школьников старших классов, чем полицейских при исполнении и находящихся на действительной службе военных вместе взятых",— заявил Байден.

Он также отметил, что намерен запретить в стране владение штурмовым оружием и не остановится, пока не добьется поставленной цели. Одновременно с этим, президент США поддерживает вторую поправку к конституции, которая гарантирует право владеть оружием.