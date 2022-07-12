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Штурмовое оружие – это главная причина гибели детей в США, его нужно запретить, - Байден

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Вашингтон, Вторник 12 июля 2022 01:43
Штурмовое оружие – это главная причина гибели детей в США, его нужно запретить, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Штурмовое огнестрельное оружие является главной причиной гибели американских детей. За последние два десятилетия от шутинга скончались больше несовершеннолетних, чем полицейских и военных при исполнении вместе взятых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США Джо Байдена.

"Оружие является основной причиной гибели детей в Соединенных Штатах, опережая автомобильные аварии и рак. За последние два десятилетия в США от огнестрельного оружия погибло больше школьников старших классов, чем полицейских при исполнении и находящихся на действительной службе военных вместе взятых",— заявил Байден.

Он также отметил, что намерен запретить в стране владение штурмовым оружием и не остановится, пока не добьется поставленной цели. Одновременно с этим, президент США поддерживает вторую поправку к конституции, которая гарантирует право владеть оружием.

Ранее стало известно, что Джо Байден планирует ввести чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за отмены легализации права на аборт.

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