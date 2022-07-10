Байден рассматривает возможность введения в США чрезвычайного положения: что произошло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание отмечает, что американские репортеры задали Байдену вопрос, не рассматривает ли он возможность объявления чрезвычайной положения в области здравоохранения в отношении доступа к абортам.

В ответ президент США заявил, что поручит сотрудникам своей администрации выяснить, есть ли у него право вводить чрезвычайное положение в сложившейся ситуации и каковы будут последствия такого решения.

При этом в Reuters подчеркнули, что Байден испытывает давление со стороны партии демократов. Это связано с решением Верховного суда, который отменил легализацию права на аборт по всей территории Соединенных Штатов.