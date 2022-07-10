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Байден рассматривает возможность введения в США чрезвычайного положения: что произошло

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Воскресенье 10 июля 2022 22:21
Байден рассматривает возможность введения в США чрезвычайного положения: что произошло Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден планирует ввести чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за отмены легализации права на аборт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что американские репортеры задали Байдену вопрос, не рассматривает ли он возможность объявления чрезвычайной положения в области здравоохранения в отношении доступа к абортам.

В ответ президент США заявил, что поручит сотрудникам своей администрации выяснить, есть ли у него право вводить чрезвычайное положение в сложившейся ситуации и каковы будут последствия такого решения.

При этом в Reuters подчеркнули, что Байден испытывает давление со стороны партии демократов. Это связано с решением Верховного суда, который отменил легализацию права на аборт по всей территории Соединенных Штатов.

Напомним, ранее стало известно, что Верховный суд США отменил решение по делу "Роу против Уэйда" 1973 года, которое давало женщинам конституционное право на аборт. Теперь около 26 штатов могут официально запретить аборты.

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