Штурмовики зі "Стугни" знищили російський БМП неподалік Кліщіївки. Відео

На Бахмутському напрямку українські штурмовики зі "Стугни" знищили російський БМП-2.

Як повідомляє РБК-Україна, відео було опубліковано в Telegram-каналі Сухопутних військ.

За даними Сухопутних військ, на Бахмутському напрямку бійці 5-ї штурмової бригади знищили ворожий БМП-2, який рухався у бік Кліщіївки.

На відео показано, як українські бійці влучним пострілом влучили по техніці окупантів.

Ситуація поблизу Бахмута

Бахмут протягом довгих місяців залишається епіцентром бойових дій. Під час літнього контрнаступу українські військові просунулися на південному та північному флангах Бахмута. Саме місто залишається під контролем ворога.

Наразі ЗСУ атакують на південному фланзі Бахмутського напрямку. Сили оборони також допускали, що у разі втрати окупантами північного флангу ЗСУ зможуть взяти Бахмут в оперативне оточення.

Варто додати, що раніше Сухопутні сили заявили, що росіяни з новою силою відновили наступ на Бахмутському напрямку.

Військові експерти вважають, що ініціатива під Бахмутом перейшла до росіян. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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