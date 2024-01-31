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Штурмовики из "Стугны" уничтожили российский БМП неподалеку от Клещиевки. Видео

Среда 31 января 2024 15:59
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Штурмовики из "Стугны" уничтожили российский БМП неподалеку от Клещиевки. Видео Иллюстративное фото: штурмовики из "Стугны" уничтожили российский БМП неподалеку от Клещиевки (luch kiev ua)
Автор: Наталья Кава

На Бахмутском направлении украинские штурмовики из "Стугны" уничтожили российский БМП-2.

Как сообщает РБК-Украина, видео было опубликовано в Telegram-канале Сухопутных войск.

По данным Сухопутных войск, на Бахмутском направлении бойцы 5-й штурмовой бригады уничтожили вражеский БМП-2, двигавшийся в сторону Клещиевки.

На видео показано, как украинские бойцы точным выстрелом попали по технике оккупантов.

Ситуация вблизи Бахмута

Бахмут в течение долгих месяцев остается эпицентром боевых действий. Во время летнего контрнаступления украинские военные продвинулись на южном и северном флангах Бахмута. Сам город остается под контролем неприятеля.

В настоящее время ВСУ атакуют на южном фланге Бахмутского направления. Силы обороны также допускали, что в случае потери оккупантов северного фланга ВСУ смогут взять Бахмут в оперативное окружение.

Следует добавить, что ранее Сухопутные силы заявили, что россияне с новой силой возобновили наступление на Бахмутском направлении.

Военные эксперты полагают, что инициатива под Бахмутом перешла к россиянам. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

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Война России против Украины Контрнаступление ВСУ Бахмут
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