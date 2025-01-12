Штурмовики РФ проникли в бойові порядки ЗСУ на одному з напрямків фронту

Зазначається, що на Лиманському напрямку штурмові групи противника атакували українські позиції в районах населених пунктів Копанка, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Макіївка, Терни та у Серебрянському лісі.

"Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки", - йдеться у повідомленні.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Нової Кругляківки, Піщаного, Петропавлівки та Зеленого Гаю. Спроби окупантів не були успішними. Також ворог безуспішно штурмував позиції Сил оборони в Білогорівці на Сіверському напрямку.

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