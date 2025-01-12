Штурмовики РФ проникли в боевые порядки ВСУ на одном из направлений фронта

Российские оккупанты проникли в боевые порядки ВСУ на Лиманском направлении фронта. Их обнаруживают и уничтожают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
Отмечается, что на Лиманском направлении штурмовые группы противника атаковали украинские позиции в районах населенных пунктов Копанка, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Макеевка, Терны и в Серебрянском лесу.
"Продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые инфильтрировались в наши боевые порядки", - говорится в сообщении.
На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в районах Новой Кругляковки, Песчаного, Петропавловки и Зеленого Гая. Попытки оккупантов не были успешными. Также враг безуспешно штурмовал позиции Сил обороны в Белогоровке на Северском направлении.
скриншот deepstatemap.live
По данным Генштаба ВСУ, на фронте за минувшие сутки произошло 184 боевых столкновения. Самым активным направлением остается Покровское. Там за последние сутки украинские защитники остановили 77 наступательных действий агрессора.
Также активные бои идут на Кураховском, Краматорском и Курском направлениях.
На днях в сети сообщили, что россияне полностью оккупировали город Курахово. Однако Силы обороны отрицают эту информацию.
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