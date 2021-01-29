Штурмовавший Капитолий "викинг" готов дать показания против Трампа

Адвокат штурмовавшего Капитолий Джейкоба Энтони Ченсли заявил, что его клиент готов дать показания против экс-президента Дональда Трампа. Он может выступить на слушаниях по импичменту.

Об этом сообщает Associated Press.

Ченсли стал известен как "викинг", или "шаман", после того, как он в ходе протестов ворвался в здание конгресса США в меховой шапке с рогами и копьем. Его обвинили в преднамеренном вторжении и нахождении на режимном объекте без полномочий и арестовали.

Адвокат "викинга" Альберт Уоткинс заявил, что Ченсли ранее был "очарован" Трампом и он действовал по его приглашению при штурме Капитолия и потому заслуживал помилования от бывшего президента. Отказ Трампа разочаровал Ченсли.

Адвокат отметил, что пока не разговаривал ни с одним из членов сената, однако считает важным, чтобы сенаторы услышали голоса тех, кто стал целью подстрекательств со стороны Трампа. Помимо "викинга", о том, что на штурм Капитолия их подвигли слова Трампа, заявили еще четыре человека.

Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Кроме того, в США федеральные прокуроры предъявили обвинения уже более 150 человек в деле о штурме Капитолия 6 января. Всего опознали уже 400 участников штурма.