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Штурми зросли втричі: на Гуляйпільському напрямку окупанти змінили тактику через удари ЗСУ

17:27 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: російські окупанти (Getty Images)

На Гуляйпільському напрямку російські окупанти втричі збільшили кількість штурмів та почали пересуватися поодинці через потужний вогонь Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що у жовтні ворог штурмував позиції українських захисників у три рази частіше, ніж у вересні.

Через ефективне вогневе ураження скупчень противника Силами оборони росіяни відмовилися від тактики рухів малими групами по 2-3 людини. Тепер вони намагаються просочуватися в тил по одному, використовуючи для доставки живої сили цивільний транспорт.

Через таку зміну тактики поодинокі інфільтровані загарбники часто втрачають зв'язок із командуванням та залишаються без забезпечення й провізії. Українські бійці оперативно знищують таких окупантів або беруть їх у полон.

У 7-му корпусі ДШВ також опублікували відео, на якому зафіксовано момент ліквідації поодиноких російських окупантів, що намагалися прорватися в оборонні порядки українських десантників.

Найнапруженіші ділянки фронту

Найскладніша ситуація на Гуляйпільському напрямку спостерігається в районі Гіркого, Залізничного, Цвіткового та Гуляйпільського.

"Ці населені пункти розташовані близько до Гуляйполя, яке противник намагається використовувати як зону накопичення особового складу та техніки, а також як плацдарм для подальшого наступу у бік Запоріжжя", - йдеться у заяві військових.

Нагадаємо, за останні кілька днів Сили оборони України досягли успіхів на Сумському та Донецькому напрямках. Українським захисникам також вдалося зірвати низку наступальних операцій російської армії.

Зазначимо, на Гуляйпільському напрямку російські окупанти використовують у штурмах завербованих найманців із країн Африки та Азії.

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Російська ФедераціяЗапорізька областьВійна в Україні