На штурмах Вугледару росіяни втрачають майже 90% особового складу: карти боїв від ISW

Росіяни продовжили безуспішні наступальні операції під Вугледаром, тоді як в Запорізькій та Херсонській областях вони будують нові укріплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Луганській та Харківській областях

Російські війська не здійснювали жодних підтверджених наземних атак на північний захід від Сватового 15 березня. Міністерство оборони Росії (МО) стверджувало, що шість російських штурмових груп 6-ї загальновійськової армії (Західний військовий округ) захопили частину невизначеної промислової зони та невизначеної території на Куп'янському напрямку, але ISW не може підтвердити туманну заяву МО.

15 березня російські війська здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна та на південь від Кремінної. Генштаб України повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії в районі Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) та Спірного (26 км на південь від Кремінної).

Російське джерело стверджує, що російська 144-та мотострілецька дивізія (20-а гвардійська загальновійськова армія, Західний військовий округ) веде позиційні бої вздовж балки Площанка-Журавка на північний захід від Кремінної та на південний захід від Діброви (5 км на південний захід від Кремінної).

Інше російське джерело стверджувало, що російські війська атакували Білогорівку, Невське (18 км на північний захід від Білогорівки) та Макіївку (23 км на північний захід від Кремінної) і просунулися до Ямполівки (17 км на захід від Кремінної).

Українське джерело стверджувало, що український танк скористався туманною погодою, щоб завдати раптового вогневого удару по російських позиціях за 20 км поблизу Лисичанська.

Бої на Донбасі

15 березня російські війська продовжували наступ у Бахмуті та його околицях. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 березня, показують, як сили групи "Вагнера" б’ються за нові позиції приблизно в 4 км на північний захід від Бахмута, вказуючи на те, що вони просунулись на північний захід від Бахмута в напрямку Богданівка-Хромове.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 березня, також показують, що російські війська просунулися до нових позицій у північному Бахмуті, на схід від комплексу АЗОМ. Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його бойовики захопили Залізнянське (9 км на північний захід від Бахмута) і "розширюють оточення Бахмута", що поширили численні військові блогери.

Російські "воєнкори" стверджували, що "Вагнер" здійснив додаткові поступові наступи на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, Дубово-Василівки та Оріхово-Василівки, і один з них припустив, що ці досягнення можуть дозволити російським військам відкрити шлях просування до Сіверська (приблизно 30 км на північний схід від Бахмута).

Російські військові блогери також стверджували, що бойовики "Вагнера" продовжують бої в тунелях комплексу АЗОМ на півночі Бахмута і просунулися через вулицю Корсунського в бік Бахмутського індустріального технікуму на півдні Бахмута.

Російські джерела повідомляли про бої біля Іванівського (5 км на захід від Бахмута) і стверджували, що українські війська контратакують у цьому районі. Один "воєнкор" заявив, що російські війська повністю прикривають вогнем ПТРК трасу Бахмут-Хромове.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки на північний захід від Бахмута в районі Оріхово-Василівки (12 км на північний захід), Ягідного (1 км на північний захід), Богданівки (6 км на північний захід) і на захід від Бахмута в районі Хромового (3 км на захід).

15 березня російські війська продовжили наземні атаки на лінії фронту Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки поблизу Степового (8 км на північний захід від Авдіївки), Кам’янки (4 км на північний схід від Авдіївки), Північного. (5 км на захід від Авдіївки), Новокалинове (13 км на північний захід від Авдіївки); на північно-західній околиці Донецька поблизу Невельського, Первомайського та Водяного; на південно-західній околиці Донецька в районі Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки.

Речник Українського об’єднаного прес-центру військ оборони Таврійська полковник Олексій Дмитрашківський заявив, що російські війська в ніч з 14 на 15 березня на цьому напрямку здійснили п’ять обстрілів українських позицій.

Російські військові блогери стверджували, що російські війська продовжують атакувати українські укріплення в Авдіївці та поблизу Невельського та Первомайського, а також ведуть бої в західній Мар’їнці, де геолокаційні кадри показують, що російські сили незначно просунулися в бік вулиці Лесі Українки.

15 березня російські війська продовжили наступальні дії на заході Донецької області. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Вугледара, за 30 км на південний захід від Донецька.

Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що українські війська в цьому районі 15 березня безуспішно атакували передові позиції росіян у невстановлених районах. Російський "воєнкор" опублікував кадри, як мінометники 5-ї окремої гвардійської танкової бригади (36-ї загальновійськової армії Східного військового округу) обстрілюють українські опорні пункти в дачному районі на південний схід від Вугледару.

14 березня Міністерство оборони України опублікувало зображення російського щоденника, знайденого біля Вугледара, на якому показано величезні втрати під час російських штурмів у цьому районі. У щоденнику йдеться про те, що під час штурмів протягом чотирьох днів вижили 57 із 434 російських солдатів, відправлених у бої, що становить трохи більше 13% виживаності.

Військовий лблогер, пов’язаний з танковими частинами Південного військового округу (ПВО), обговорив кадри, на яких елементи 155-ї морської піхотної бригади підриваються на міні поблизу Вугледара, і зазначив, що це свідчить про те, що російські війська поспішають з операціями та не застосовують надійних методів розмінування.

"Південна вісь"

Російський військовий блогер заявив, що українські війська намагалися провести наступальні дії через Дніпро в Херсонській області. Він заявив, що українські війська намагалися здійснити десантний штурм з Нікополя Дніпропетровської області через Каховське водосховище в бік російських позицій вздовж східного (лівого) берега водосховища в Запорізькій області.

Російські війська продовжують будівництво оборонних укріплень на півдні України. Супутникові знімки, опубліковані 14 березня, показують збільшення російських укріплень поблизу Чистопілля Запорізької області (на північ від Токмака) між 4 грудня 2022 року та 9 березня 2023 року.

Супутникові знімки також показують, що російські війська збільшили кількість бар’єрів і окопи вздовж доріг у Херсонській області, що ведуть до окупованого Криму за останні кілька місяців. 15 березня російський військовий блогер опублікував кадри, на яких показано російські укріплення, побудовані Башкортським полком уздовж пляжу Каховського водосховища, і стверджував, що російські війська замінували пляж.

Російський "воєнкор" заявив, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) працює в робочому стані, незважаючи на нещодавнє міжнародне занепокоєння станом станції. Він опублікував кадри від 14 березня нібито відвідування ЗАЕС. За його словами, охорону ЗАЕС охороняють військовослужбовці Росгвардії, російські військові хіміки безпечно стежать за рівнем радіації, і що "критичної ситуації" щодо безпечної експлуатації станції не було.

Російські сили продовжують намагатися видавати себе єдиним органом, відповідальним за експлуатацію ЗАЕС, незважаючи на продовження мілітаризації АЕС.