Штурм и задержание "террористов": СБУ провела учения накануне Рош ха-Шана в Умани

Подразделения СБУ отработали антитеррористические мероприятия в канун ежегодного празднования Рош-ха-Шана и приезда большого количества паломников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Эти действия направлены на усиление безопасности и отработку быстрого реагирования на возможные угрозы. В контрдиверсионных мероприятиях задействованы региональные подразделения СБУ, Нацполиции, Национальной гвардии, ГСЧС и других органов.

Комплексные тренировки прошли на территории историко-культурного центра им. Рабби Нахмана. Спецназовцы СБУ смоделировали ситуацию и выполнили штурмовые действия с использованием альпинистского снаряжения, задержали условную "террористическую группу" и освободили заложников.