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Штурм и задержание "террористов": СБУ провела учения накануне Рош ха-Шана в Умани

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Умань, Понедельник 05 сентября 2022 16:59
Штурм и задержание "террористов": СБУ провела учения накануне Рош ха-Шана в Умани Фото: СБУ провела учения накануне Рош ха-Шана в Умани (t.me/SBUkr)
Автор: Константин Широкун

Подразделения СБУ отработали антитеррористические мероприятия в канун ежегодного празднования Рош-ха-Шана и приезда большого количества паломников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Эти действия направлены на усиление безопасности и отработку быстрого реагирования на возможные угрозы. В контрдиверсионных мероприятиях задействованы региональные подразделения СБУ, Нацполиции, Национальной гвардии, ГСЧС и других органов.

Штурм и задержание &quot;террористов&quot;: СБУ провела учения накануне Рош ха-Шана в УманиКомплексные тренировки прошли на территории историко-культурного центра им. Рабби Нахмана. Спецназовцы СБУ смоделировали ситуацию и выполнили штурмовые действия с использованием альпинистского снаряжения, задержали условную "террористическую группу" и освободили заложников.

Штурм и задержание &quot;террористов&quot;: СБУ провела учения накануне Рош ха-Шана в Умани

Ранее сообщалось, что в Умань Черкасской области приехали более тысячи паломников на празднование Рош ха-Шана. После 18 сентября должны прибыть до 10 тысяч верующих.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины обратилась к хасидам с настойчивым призывом воздержаться от паломничества из-за угрозы российских атак.

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Служба безопасности Украины Умань Рош ха-Шана
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