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Штурм та затримання "терористів": СБУ провела навчання напередодні Рош ха-Шана в Умані

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Умань, Понеділок 05 вересня 2022 16:59
Штурм та затримання "терористів": СБУ провела навчання напередодні Рош ха-Шана в Умані Фото: СБУ провела навчання напередодні Рош ха-Шана в Умані (t.me/SBUkr)
Автор: Константин Широкун

Підрозділи СБУ відпрацювали антитерористичні заходи напередодні щорічного святкування Рош-ха-Шана і приїзду великої кількості паломників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Ці дії спрямовані на посилення безпеки та відпрацювання швидкого реагування на можливі загрози. У контрдиверсійних заходах задіяні регіональні підрозділи СБУ, Нацполіції, Національної гвардії, ДСНС та інших органів.

Штурм та затримання &quot;терористів&quot;: СБУ провела навчання напередодні Рош ха-Шана в УманіКомплексні тренування пройшли на території історико-культурного центру ім. Раббі Нахмана. Спецпризначенці СБУ змоделювали ситуацію і виконали штурмові дії з використанням альпіністського спорядження, затримали умовну "терористичну групу" і звільнили заручників.

Штурм та затримання &quot;терористів&quot;: СБУ провела навчання напередодні Рош ха-Шана в Умані

Раніше повідомлялося, що в Умань Черкаської області приїхали більше тисячі паломників на святкування Рош ха-Шана. Після 18 вересня мають прибути до 10 тисяч вірян.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України звернулася до хасидів з наполегливим закликом утриматися від паломництва через загрозу російських атак.

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Служба безпеки України Умань Рош ха-Шана
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