"Штурм" на велосипедах провалився: ЗСУ знищили окупантів на Покровському напрямку
На Покровському напрямку росіяни кидають у бій піхоту та використовуючи навіть велосипеди для штурму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 3 бригади оперативного призначення НГУ "Спартан".
На Покровському напрямку ситуація залишається напруженою.
Противник намагається штурмувати українські позиції в зоні відповідальності бригади "Спартан", використовуючи нестандартну тактику - зокрема, надсилаючи штурмовиків на велосипедах.
За словами українських військових, у хід іде так звана "одноразова" піхота.
Окупанти рухаються щільними групами - як пішки, так і на двоколісному транспорті, намагаючись раптово наблизитися до позицій ЗСУ.
Втім, оператори дронів БпЛА бригади "Спартан" оперативно виявляють такі цілі та влучно знищують ворога ще на підході.
"Наш принцип чіткий: кожному росіянину – по “доброму” дрону від "Спартану", - зазначають захисники.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень. Росіяни застосували авіацію, артилерію та дрони-камікадзе.
У відповідь Сили оборони уразили вісім районів зосередження особового складу і техніки ворога, а також одну гармату та радіолокаційну станцію.
Крім того, минулої доби втрати російських загарбників склали одну тисячу осіб.
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