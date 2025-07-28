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"Штурм" на велосипедах провалився: ЗСУ знищили окупантів на Покровському напрямку

Понеділок 28 липня 2025 15:51
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"Штурм" на велосипедах провалився: ЗСУ знищили окупантів на Покровському напрямку Фото: ЗСУ знищили ворога на Покровському напрямку (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На Покровському напрямку росіяни кидають у бій піхоту та використовуючи навіть велосипеди для штурму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 3 бригади оперативного призначення НГУ "Спартан".

На Покровському напрямку ситуація залишається напруженою.

Противник намагається штурмувати українські позиції в зоні відповідальності бригади "Спартан", використовуючи нестандартну тактику - зокрема, надсилаючи штурмовиків на велосипедах.

За словами українських військових, у хід іде так звана "одноразова" піхота.

Окупанти рухаються щільними групами - як пішки, так і на двоколісному транспорті, намагаючись раптово наблизитися до позицій ЗСУ.

Втім, оператори дронів БпЛА бригади "Спартан" оперативно виявляють такі цілі та влучно знищують ворога ще на підході.

"Наш принцип чіткий: кожному росіянину – по “доброму” дрону від "Спартану", - зазначають захисники.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень. Росіяни застосували авіацію, артилерію та дрони-камікадзе.

У відповідь Сили оборони уразили вісім районів зосередження особового складу і техніки ворога, а також одну гармату та радіолокаційну станцію.

Крім того, минулої доби втрати російських загарбників склали одну тисячу осіб.

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