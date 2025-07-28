"Штурм" на велосипедах провалился: ВСУ уничтожили оккупантов на Покровском направлении

На Покровском направлении россияне бросают в бой пехоту и используют даже велосипеды для штурма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 3 бригады оперативного назначения НГУ "Спартан".

"Наш принцип четкий: каждому россиянину - по "доброму" дрону от "Спартана", - отмечают защитники.

Впрочем, операторы дронов БпЛА бригады "Спартан" оперативно обнаруживают такие цели и точно уничтожают врага еще на подходе.

Оккупанты движутся плотными группами - как пешком, так и на двухколесном транспорте, пытаясь внезапно приблизиться к позициям ВСУ.

По словам украинских военных, в ход идет так называемая "одноразовая" пехота.

Противник пытается штурмовать украинские позиции в зоне ответственности бригады "Спартан", используя нестандартную тактику - в частности, присылая штурмовиков на велосипедах.

Ситуация на фронте

Напомним, что за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 158 боевых столкновений. Россияне применили авиацию, артиллерию и дроны-камикадзе.

В ответ Силы обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и техники врага, а также одну пушку и радиолокационную станцию.

Кроме того, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили одну тысячу человек.

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