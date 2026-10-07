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Штурм вантажівкою та зброєю: термінал "Боріваж" захопили силою невідомі особи

15:52 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Новіков
Штурм вантажівкою та зброєю: термінал "Боріваж" захопили силою невідомі особи Термінал "Боріваж" захопили силою озброєні люди (фото: tripoli.land)
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7 жовтня на Одещині близько 400 озброєних людей силою захопили морський термінал "Боріваж" - лише через тиждень після того, як власник, ТОВ "Агротермінал Логістік", повернув його на виконання рішення суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ТОВ "Агротермінал Логістік".

Термінал повернули власнику через суд тиждень тому

Ще 29 вересня термінал повертали за процедурою: на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, за участі Державної служби охорони і під наглядом понад сотні правоохоронців. Працівникам колишнього орендаря дали час спокійно зібрати речі.

Але 7 жовтня все вже виглядало інакше. За словами власника, нападники, які мали вогнепальну та холодну зброю, протаранили ворота вантажівкою і жорстоко побили охорону арматурою. Щонайменше одного охоронця госпіталізували в тяжкому стані.

"Це не спір про майно, а силове захоплення. Тиждень тому ми повернули термінал за рішенням суду - спокійно, без жодного насильства, під наглядом понад сотні правоохоронців. Сьогодні рішення суду просто перекреслили силою", - каже директор ТОВ "Агротермінал Логістік" Олександр Іртюго.

Після захоплення на територію прибув Сергій Фролов - почесний гендиректор ТОВ "Термінал "Боріваж", яке раніше орендувало комплекс.

За словами власника, він зайняв робоче місце директора. У компанії переконані, що напад здійснили в інтересах менеджменту колишніх власників.

Деталі справи про "Боріваж"

Термінал належить ТОВ "Агротермінал Логістік" з 2016 року. 30 червня 2026 року Господарський суд міста Києва у справі №910/11034/24 (910/14853/25) визнав недійсним договір оренди з ТОВ "Термінал "Боріваж" і зобов'язав компанію повернути майно.

17 вересня Північний апеляційний господарський суд залишив рішення без змін - воно набрало законної сили і є обов'язковим до виконання.

На місце штурму викликали патрульну поліцію та спецпідрозділ КОРД (Корпус оперативно-раптової дії). Але, як стверджують у компанії, нападників так ніхто і не зупинив.

"За нашою інформацією, напад здійснювали люди з охоронної компанії "Самсон". Нам відомо про зв'язки цієї компанії з керівництвом обласної поліції, і ми не виключаємо, що саме цим пояснюється бездіяльність правоохоронців. Вимагаємо, щоб ДБР перевірило ці обставини, а нападники і ті, хто їх організував, понесли відповідальність", - наголосив Олександр Іртюго.

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