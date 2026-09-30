"Боріваж" повернули законному власнику: з термінала "вивели" компанію Фролова

29 вересня, з морського термінала "Боріваж" на Одещині "вивели" компанію Сергія Фролова. Законний власник комплексу - ТОВ "Агротермінал Логістік" - повернув його собі за рішенням суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ТОВ "Агротермінал Логістік".

Що відомо про термінал "Боріваж"

Термінал належить ТОВ "Агротермінал Логістік" із 2016 року. ТОВ "Термінал "Боріваж", почесним гендиректором якого є Фролов, користувалося ним за договором оренди №112 від 1 серпня 2024 року.

Повідомляється, що саме Фролов в 2009 році залучив колишніх власників "ПриватБанку" - Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова - партнерами до будівництва "Боріважу", а термінал входив тоді до агрохолдингу групи "Приват".

30 червня 2026 року Господарський суд міста Києва у справі №910/11034/24 (910/14853/25) визнав договір оренди недійсним і зобов'язав ТОВ "Термінал "Боріваж" повернути майно власнику. А вже 17 вересня Північний апеляційний господарський суд залишив рішення без змін, і воно набрало законної сили.

"Попри набрання законної сили цим судовим рішенням, в порушення ст. 129-1 Конституції України та ст. 326 ГПК України, ТОВ "Термінал "Боріваж" добровільно майновий комплекс його власнику повертати відмовилось", - зазначає юрист ТОВ "Агротермінал Логістік" Ігор Шеїн.

"Ним та іншими особами, пов'язаними з Сергієм Фроловим, вживалися процесуальні заходи, спрямовані на перешкоджання фактичному поверненню майна, що є кримінально караним діянням відповідно до ст. 382 КК України", - додає юрист.

Як повертали термінал власникам

29 вересня представники власника разом з охоронною компанією та Державною службою охорони при МВС взяли територію під охорону, порядок забезпечувала понад сотня правоохоронців.

"Метою подій 29 вересня було не заволодіння чужим майном, а виконання судового рішення, відновлення фактичного контролю законного власника над належним йому майном, забезпечення його захисту та збереження, в тому числі сільськогосподарської продукції", - пояснює юрист.

На момент повернення на терміналі перебували працівники ТОВ "Термінал "Боріваж".

"Жодних насильницьких дій, а також дій, які могли б принижувати честь чи гідність присутніх осіб, не вчинялося. Усім працівникам було запропоновано спокійно зібрати особисті речі та надано для цього достатній час", - додає Ігор Шеїн.

Орендарі не згодні з рішенням суду

Натомість у ТОВ "Термінал "Боріваж" події назвали "рейдерським захопленням" і звернулися до поліції, хоча суд уже визнав договір оренди недійсним.

"Сергій Фролов не є і не був власником відповідного нерухомого майна. Такі звернення можуть сприйматися як спроба перешкодити фактичному поверненню законному власнику його майна", - наголошує юрист.

За його словами, такі заяви можуть стати підставою для провадження за ст. 383 КК України - завідомо неправдиве повідомлення.

Термінал продовжує роботу. Власникам зерна запропонували забрати продукцію за підтвердними документами або укласти нові договори, запланована інвентаризація за участі незалежного сюрвеєра, на якій можуть бути присутні власники продукції або їхні експерти.

Варто зазначити, що суд також встановив, що плата за користування терміналом, яка була встановлена для ТОВ "Термінал "Боріваж", була істотно нижчою за економічно обґрунтований рівень.

"Тепер доходи мають піти на розрахунки з кредиторами, податки та підтримку Сил оборони, "а не на виведення коштів на користь підсанкційних осіб, як це, за наявною інформацією, відбувалося за попереднього керівництва", - підсумовує юрист ТОВ "Агротермінал Логістік".