Штурм продолжается. Появилось видео с "Азовстали" в Мариуполе
В Мариуполе на заводе "Азовсталь" продолжаются тяжелые бои. В Сети опубликовали видео с места происшествия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АЗОВ-Мариуполь.
Уже третий день армия РФ находится непосредственно на территории "Азовстали". Сейчас там продолжаются бои. Оборону держит полк "Азов", морпехи, пограничники и другие украинские военные.
"Штурм "Азовстали" продолжается! Защитники под плотным огнем держат оборону завода. Враг применяет авиацию, артиллерию и пехоту", - сообщили в полку "Азов".
Напомним, командир полка "Азов" Денис Прокопенко записал видеообращение, в котором сообщил, что войска РФ уже второй день находятся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Там ведутся тяжелые бои.
Известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Разговор в основном касался эвакуации людей из окруженного оккупантами завода "Азовсталь" в Мариуполе.