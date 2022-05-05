Штурм триває. З'явилося відео з "Азовсталі" в Маріуполі

У Маріуполі на заводі "Азовсталь" тривають важкі бої. У мережі опублікували відео з місця події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АЗОВ - Маріуполь .

"Штурм "Азовсталі" триває! Захисники під щільним вогнем тримають оборону заводу. Ворог застосовує авіацію, артилерію та піхоту", - повідомили в полку "Азов".

Уже третій день армія РФ перебуває безпосередньо на території "Азовсталі". Нині там продовжуються бої. Оборону тримає полк "Азов".

Нагадаємо, командир полку "Азов" Денис Прокопенко записав відеозвернення, у якому повідомив, що війська РФ уже другий день перебувають на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Там ведуться важкі бої.

Відомо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррішом. Розмова переважно стосувалася евакуації людей з оточеного окупантами заводу "Азовсталь" в Маріуполі.