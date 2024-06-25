Штурм парламенту, підпали та сестра Обами серед постаждалих. Що відомо про протести в Кенії

Що відбувається в Кенії

За останні дні протести охопили Найробі та кілька інших міст Кенії. Найбільшого розмаху акції набули 25 червня на заклик руху під назвою "7 днів гніву". Напередодні у соцмережах розповсюдили повідомлення про намір влаштувати "повний шатдаун" у вівторок.

Причиною невдоволення кенійців став законопроєкт про підвищення податків, який першочергово торкнеться звичайних громадян та бізнесу.

Законопроєкт має на меті залучити додаткові 2,7 млрд доларів з податків для сплати Кенією боргу міжнародним кредиторам, зокрема, МВФ.

На тлі невдоволення громадськості уряд пішов на поступки і скасував деякі суперечливі норми (податок на додану вартість на хліб та податок на транспортні засоби), але протестувальників це не вдовольнило.

Протестувальники штурмували парламент у Найробі

У першій половині дня 25 червня протестувальники пішли на штурм парламенту у Найробі, де як раз відбувалося ухвалення суперечливого законопроєкту. Сотні людей увірвалися до будівлі.

Правоохоронці намагалися витіснити демонстрантів та застосовували сльозогінний газ, почалася пожежа.

Депутатам, що перебували в парламенті, вдалося евакуюватися через підземний хід.

Крім того, протестувальники підпалили автомобілі біля Верховного суду Кенії. В ході заворушень постраждали представники Червоного Хреста та їхні автівки.

Жертви та сестра Обами серед постраждалих

Щонайменше 5 осіб загинуло внаслідок заворушень і понад 30 людей отримали поранення. Такі дані наводить СNN з посиланням на заяву кількох правозахисних груп.

Крім того, повідомляється, що під час протестів було зафіксовано порушення прав людини. Правозахисні групи наголошують, що протести переросли в насильство, зокрема через застосування поліцейськими вогнепальної зброї.

Серед постраждалих опинилася зведена сестра експрезидента США Барака Обами - кенійська активістка Аума Обама. Вона була серед протестувальників, коли поліція застосувала сльозогінний газ.

Фото: Аума Обама на протестній акції (х.com/EdwardOmwansa)

Проблеми з Інтернетом

NetBlocks

Влада залучила військових, а президент заявив про "екзистенційну загрозу"

Секретар Кабінету міністрів Міноборони Кенії Аден Дуале оголосив, що влада направить військових для підтримки поліції "у відповідь на надзвичайний безпековий стан, викликаний протестами" в різних частинах країни, які "призводять до руйнування та порушення критичної інфраструктури".

Із заявою ввечері виступив президент Кенії Вільям Руто. За його словами, безпека сімей і майна для нього є пріоритетом під час протестів. Руто додав, що до заворушень причетна "група організованих злочинців".

При цьому президент подякував молоді, яка була в авангарді протестів проти підвищення податків, за те, що вони підняли "доречну" розмову, але зазначив, що це має "проводитися з повагою до верховенства права та інституцій".

На завершення Руто сказав, що уряд розглядатиме кожну загрозу національній безпеці як "екзистенційну загрозу республіці", а учасників таких загроз розглядатимуть як "зрадників".

При підготовці використовувалися: публікації CNN, Reuters, BBC, дані NetBlocks.