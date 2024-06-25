Штурм парламенту, підпали та сестра Обами серед постаждалих. Що відомо про протести в Кенії

Масові протести охопили Кенію на тлі ухвалення урядом закону щодо підвищення податків. Люди штурмують держбудівлі та підпалюють автівки. Внаслідок сутичок з правоохоронцями є загиблі та десятки постраждалих, серед них і сестра колишнього президента США Барака Обами.
РБК-Україна зібрало все, що наразі відомо про протести в Кенії.
За останні дні протести охопили Найробі та кілька інших міст Кенії. Найбільшого розмаху акції набули 25 червня на заклик руху під назвою "7 днів гніву". Напередодні у соцмережах розповсюдили повідомлення про намір влаштувати "повний шатдаун" у вівторок.
Причиною невдоволення кенійців став законопроєкт про підвищення податків, який першочергово торкнеться звичайних громадян та бізнесу.
Законопроєкт має на меті залучити додаткові 2,7 млрд доларів з податків для сплати Кенією боргу міжнародним кредиторам, зокрема, МВФ.
На тлі невдоволення громадськості уряд пішов на поступки і скасував деякі суперечливі норми (податок на додану вартість на хліб та податок на транспортні засоби), але протестувальників це не вдовольнило.
У першій половині дня 25 червня протестувальники пішли на штурм парламенту у Найробі, де як раз відбувалося ухвалення суперечливого законопроєкту. Сотні людей увірвалися до будівлі.
Правоохоронці намагалися витіснити демонстрантів та застосовували сльозогінний газ, почалася пожежа.
Депутатам, що перебували в парламенті, вдалося евакуюватися через підземний хід.
Крім того, протестувальники підпалили автомобілі біля Верховного суду Кенії. В ході заворушень постраждали представники Червоного Хреста та їхні автівки.
Щонайменше 5 осіб загинуло внаслідок заворушень і понад 30 людей отримали поранення. Такі дані наводить СNN з посиланням на заяву кількох правозахисних груп.
Крім того, повідомляється, що під час протестів було зафіксовано порушення прав людини. Правозахисні групи наголошують, що протести переросли в насильство, зокрема через застосування поліцейськими вогнепальної зброї.
Серед постраждалих опинилася зведена сестра експрезидента США Барака Обами - кенійська активістка Аума Обама. Вона була серед протестувальників, коли поліція застосувала сльозогінний газ.
NetBlocks
Секретар Кабінету міністрів Міноборони Кенії Аден Дуале оголосив, що влада направить військових для підтримки поліції "у відповідь на надзвичайний безпековий стан, викликаний протестами" в різних частинах країни, які "призводять до руйнування та порушення критичної інфраструктури".
Із заявою ввечері виступив президент Кенії Вільям Руто. За його словами, безпека сімей і майна для нього є пріоритетом під час протестів. Руто додав, що до заворушень причетна "група організованих злочинців".
При цьому президент подякував молоді, яка була в авангарді протестів проти підвищення податків, за те, що вони підняли "доречну" розмову, але зазначив, що це має "проводитися з повагою до верховенства права та інституцій".
На завершення Руто сказав, що уряд розглядатиме кожну загрозу національній безпеці як "екзистенційну загрозу республіці", а учасників таких загроз розглядатимуть як "зрадників".
При підготовці використовувалися: публікації CNN, Reuters, BBC, дані NetBlocks.