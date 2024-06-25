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Штурм парламента, поджоги и сестра Обамы среди пострадавших. Что известно о протестах в Кении

Фото: толпа протестующих в Кении (x.com/Honeyfarsafi)
Автор: Анна Березина

Массовые протесты охватили Кению на фоне принятия правительством закона о повышении налогов. Люди штурмуют госучреждения и поджигают автомобили. В результате столкновений с правоохранителями есть погибшие и десятки пострадавших, среди них и сестра бывшего президента США Барака Обамы.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент о протестах в Кении.

Что происходит в Кении

В последние дни протесты охватили Найроби и ряд других городов Кении. Наибольший размах акции приобрели 25 июня на призыв движения под названием "7 дней гнева". Накануне в соцсетях было распространено сообщение о намерении устроить "полный шатдаун" во вторник.

Причиной недовольства кенийцев стал законопроект о повышении налогов, который в первую очередь коснется обычных граждан и бизнеса.

Цель данного законопроекта - привлечь дополнительные 2,7 млрд долларов с налогов для уплаты Кенией долга международным кредиторам, в частности, МВФ.

На фоне недовольства общественности правительство пошло на уступки и отменило некоторые противоречивые нормы (налог на добавленную стоимость на хлеб и налог на транспортные средства), но протестующих это не удовлетворило.

Протестующие штурмовали парламент в Найроби

В первой половине дня 25 июня протестующие пошли на штурм парламента в Найроби, где как раз происходило принятие противоречивого законопроекта. Сотни людей ворвались в здание.

Правоохранители пытались вытеснить демонстрантов и применяли слезоточивый газ, начался пожар.

Находившимся в парламенте депутатам удалось эвакуироваться через подземный ход.

Кроме того, протестующие подожгли автомобили возле Верховного суда Кении. В ходе беспорядков пострадали представители Красного Креста и их транспорт.

Жертвы и сестра Обамы среди пострадавших

По меньшей мере 5 человек погибли в результате беспорядков и более 30 человек получили ранения. Такие данные приводит СNN со ссылкой на заявление нескольких правозащитных групп.

Кроме того, сообщается, что в ходе протестов было зафиксировано нарушение прав человека. Правозащитные группы отмечают, что протесты переросли в насилие, в частности из-за применения полицейскими огнестрельного оружия.

Среди пострадавших оказалась сводная сестра экс-президента США Барака Обамы – кенийская активистка Аума Обама. Она была среди протестующих, когда полиция применила слезоточивый газ.

Фото: Аума Обама на акции протеста (х.com/EdwardOmwansa)

Проблемы с Интернетом

Мониторинговый портал NetBlocks сообщил, что во вторник в Кении был зафиксирован "серьезный сбой" подключения к Интернету.

"Этот инцидент произошел на фоне смертоносного подавления полицией протестующих через день после того, как власти заявили, что отключения Интернета не будет", - говорится в сообщении NetBlocks на X.

Сбой также повлиял на соседние страны, включая Бурунди, Уганду и Руанду.

NetBlocks

NetBlocks.

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