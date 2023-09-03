Штурм очима бійця. Військові показали відео бою під Бахмутом

"Десантуємось вздовж ворожих позицій в районі Бахмута. В ході бою один із бійців дістає ушкоджень, але штурм продовжується", - розповів один із бійців.

На відео військових видно, що штурмові дії починаються відразу після висадки десанту. Навіть після того, як один з військових отримав поранення дії інших не припиняється, однак пораненому надають необхідну допомогу, перевіряють його стан та проводять оперативну евакуацію.

Водночас інші бійці продовжують перестрілку з російськими військовими. З відеоролика, що надали українські військові стає зрозуміло, що російські окупанти знаходяться в ста метрах від позицій українських захисників.

Бої під Бахмутом

Нагадаємо, Бахмут довгі місяці залишався епіцентром бойових дій на сході України. З кінця травня українські захисники активізували наступальні дії на флангах Бахмута.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський раніше пояснював, що ЗСУ можуть взяти Бахмут в оперативне оточення. Це унеможливить перебування окупантів у місті.

За даними аналітиків ISW, українські сили мають успіх на південному фланзі Бахмутського напрямку і витіснили російські війська в районі Кліщіївки.

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