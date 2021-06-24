В США создадут комитет по расследованию беспорядков в Капитолии

Спикер Демократического дома Нэнси Пелоси объявила о создании комитета по расследованию беспорядков на Капитолийском холме. Главной целью органа будет "установление истины того дня".

По словам спикера, комитет будет расследовать дело в отношении беспорядков, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Пелоси добавила, что комитет будет возглавлять только демократическая партия.

Напомним, что насильственные протесты на территории Капитолия состоялись 6 января 2021 года и были организованы сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа.

В результате штурма здания погибли пять человек, в том числе и сотрудник полиции. Во время беспорядков, членам Конгресса пришлось эвакуироваться, впрочем это не помешало дальнейшей сертификации результатов выборов.

В частности, нападение на Капитолий привело к импичменту Трампа, которого обвиняли в подстрекательстве своих сторонников и избирателей.