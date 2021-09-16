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Штурм Капитолия координировался через TikTok, - Politico

Автор: Артем Горовенко

Участники штурма Капитолия в Вашингтоне (США) в январе 2021 года координировали свои действия через приложение социальной сети TikTok (принадлежит китайской компании ByteDance). В самой компании отмечают, что TikTok активно работает над блокировкой призывов, подобные которым распространялись накануне штурма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В частности, издание со ссылкой на правительственные документы о результатах расследования штурма Капитолия пишет, что власти полагают, что именно с помощью приложения TikTok распространялись призывы собираться на протесты в Вашингтон с оружием.

"На платформе TikTok нет места насилию, экстремизму или высказываниям, разжигающим ненависть. Мы активно работаем над тем, чтобы удалять любой подобный контент и блокировать пользователей, которые нарушают правила пользования", - приводит Politico заявление компании.

Напомним, 6 января 2021 года сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению итогов выборов, в которых победил Джо Байден.

Во время беспорядков внутри здания полицейские открыли огонь, в результате чего погибла одна из участниц штурма. Кроме того, были зафиксированы случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

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Соединенные Штаты АмерикиTikTokКапитолий