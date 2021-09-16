Штурм Капітолію координувався через TikTok, - Politico

Учасники штурму Капітолію у Вашингтоні (США) в січні 2021 року координували свої дії через додаток соціальної мережі TikTok (належить китайській компанії ByteDance). У самій компанії відзначають, що TikTok активно працює над блокуванням закликів, подібні до яких поширювалися напередодні штурму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Зокрема, видання з посиланням на урядові документи про результати розслідування штурму Капітолію пише, що влада вважає, що саме за допомогою додатка TikTok поширювалися заклики збиратися на протести до Вашингтона зі зброєю.

"На платформі TikTok немає місця насильству, екстремізму або висловлюванням, що розпалюють ненависть. Ми активно працюємо над тим, щоб видаляти будь-який подібний контент і блокувати користувачів, які порушують правила користування", - наводить Politico заяву компанії.