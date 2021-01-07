"Штурм" Капитолия: два высокопоставленных чиновника Белого дома ушли в отставку

Два помощника первой леди США Мелании Трамп ушли в отставку. Это стало результатом массовых беспорядков в Капитолии.

Об этом сообщает Reuters сo ccылкой на свои источники.

Так, в отставку подала социальный секретарь Белого дома Рики Никета, как и заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэтьюз.

По словам источника, в Белом доме также ходили разговоры о том, что заместитель главы администрации Крис Лидделл может уйти в отставку.

Также подала в оставку глава аппарата первой леди Стефани Гришем.

"Для меня было честью служить стране в Белом доме. Я очень горжусь тем, что был частью миссии миссис Трамп по оказанию помощи детям во всем мире, и горжусь многими достижениями этой администрации", - говорится в заявлении Гришем.

Белый дом от комментариев отказался.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне рассматривают досрочное отстранение действующего президента Дональда Трампа и передачу полномочий вице-президенту Майку Пенсу.

Также член Конгресса США Ильхан Омар заявила, что готовит статьи импичмента действующего президента США Дональда Трампа.

Напомним, 6 января в Вашингтоне произошли массовые беспорядки. Демонстранты ворвались в здание Конгресса США.

В ходе столкновений были пострадавшие как со стороны демонстрантов, так и со стороны правоохранителей.

Конгресс США возобновил заседание, чтобы официально подсчитать голоса Коллегии выборщиков на выборах президента.