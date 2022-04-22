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Штурм "Азовстали" может продолжиться силами других российских подразделений, - ГУР

Фото: Вадим Скибицкий (uacrisis.org)
Автор: Юлия Бойко

Российские войска могут отказаться от широкомасштабного штурма украинских позиций на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Но по данным разведки, для наступления планируется задействовать другие российские подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого на телемарафоне.

"Действительно, они могут отказаться от широкомасштабного штурма этого объекта. Но по нашим данным, они планируют привлечь Росгвардию и другие структуры, в том числе ФСБ, чтобы продолжать наступление на завод, чтобы уничтожить наше сопротивление", - отметил он.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин приказал отменить штурм "Азовстали", но бомбежки украинских позиций не останавливаются.

Известно, что на территории завода находится около 1000 мирных жителей, а российская сторона открывает коридор только для сдачи украинских военных в плен.

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АзовстальМариуполь