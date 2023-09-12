Штучний інтелект в Україні почали використовувати у медицині: у яких містах

"Одеса стала першим містом України, де було впроваджено пілотний проєкт з телемедицини "BrainScan". Ця система працює на базі штучного інтелекту і значно пришвидшує процес діагностики захворювань або ушкоджень головного мозку, коли час є критичним фактором", - йдеться в повідомленні.

Як це працює?

Нейромережа аналізує зображення компʼютерної томографії (КТ) в автоматичному режимі та виявляє патологічні зміни.

"Вже протягом 5 хвилин після обробки знімка програмою лікар може ухвалити рішення про подальше лікування. Це пришвидшує процес в кілька разів", - констатують лікарі.

Де ще використовується цей метод в Україні?

Наразі такий метод діагностики використовують не тільки одеські лікарі, але і медики Краматорська Донецької області.

"Використання штучного інтелекту для аналізу КТ-знімків головного мозку в рамках проєкту показало хороші результати. Одеський досвід залучення нейромережі до діагностики пацієнтів відтепер використовується і в прифронтовому Краматорську Донецької області", - додали в МОЗ.