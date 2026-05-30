Гірше за "ядерку"? Небезпека ШІ затьмарила світовий оборонний форум

Використання штучного інтелекту у військовій сфері стрімко скорочує час реакції. Це створює колосальний ризик ухвалення людьми ірраціональних та крайніх рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Скорочення часу на рішення та "туман" ШІ

За інформацією агентства, під час Сінгапурського оборонного форуму "Шангрі-Ла Діалог" небезпека штучного інтелекту затьмарила традиційні обговорення ядерної зброї.

Експерти наголосили, що ШІ стрімко згортає так звану "петлю OODA" (абревіатура від "спостерігати, орієнтуватися, вирішувати та діяти").

За словами командира 1-го корпусу та Командування ракетних військ армії Пакистану генерал-лейтенанта Наумана Закрії, це створює специфічний "туман", у якому людина фізично не здатна оцінити ситуацію достатньо швидко.

"Люди діятимуть ірраціонально, а їхні дії будуть крайніми", - попередив генерал-лейтенант.

Ці побоювання підтримала і президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич. Вона підкреслила, що хоча технології мають потенціал для захисту цивільних, наразі світ бачить переважно негативну сторону військового ШІ.

"Ми не знаємо, де натискають на курок. Це може бути за тисячі кілометрів", - додала Сполярич.

ШІ вже воює в Україні та світі

Попри те, що класичне стратегічне стримування (зокрема ядерна політика Китаю щодо невикористання зброї першим) залишається важливим, ШІ вже став реальністю сучасних воєн.

Як зазначив начальник оборонного відомства Нідерландів генерал Онно Айхельсхайм, технологія активно застосовується на полі бою.

Зокрема, українські військові використовують ШІ для передбачення російських атак. Своєю чергою США застосовували алгоритми для планування ударів по проіранських цілях.

"Штучний інтелект - це величезний ризик ескалації. Я думаю, це зрозуміло. Але я не наївний. Він буде використовуватися в цій галузі. Він уже використовується", - констатував Айхельсхайм.