Штучний дощ проти смогу: в Індії проводять небезпечні експерименти з хмарами

У Делі розпочали експерименти із засівом хмар, щоб викликати штучний дощ і очистити повітря від небезпечного смогу. При цьому науковці попереджають про марність і ризики такого методу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Guardian.

Ініціатором експерименту стала правляча партія Бхаратія Джаната (BJP), яка просуває цю ідею як спосіб боротьби зі смогом після свого приходу до влади в регіоні.

Згідно з планом, літаки або дрони розпилюють у небі частинки йодиду срібла — речовини, структура якої схожа на лід. Краплі води концентруються навколо цих частинок, змінюючи структуру хмар і підвищуючи ймовірність випадіння опадів.

Перший випробувальний політ відбувся у четвер, коли над містом було запущено спеціальні ракети для засіву хмар. Міністр довкілля Делі Манджиндер Сінгх Сірса заявив, що, якщо погодні умови залишаться сприятливими, місто може побачити свій перший штучний дощ уже 29 жовтня.

Влада вдалася до експерименту після того, як якість повітря у Делі знову впала до небезпечного рівня після святкування Дівалі. Місто огорнув густий коричневий серпанок, а показники забруднення дрібнодисперсними частинками PM2.5 і PM10 перевищили норми у кілька разів.

Втім, науковці ставляться до експерименту скептично. Професори Центру атмосферних наук у Делі Шахзад Гані та Крішна АчутаРао розкритикували ініціативу, назвавши її «науковим трюком». Вони наголосили, що ефект від засіву хмар зазвичай незначний, а сама технологія не усуває головних причин забруднення — спалювання врожаю, промислових викидів та інтенсивного руху транспорту.

«Це типовий приклад неправильного застосування науки та ігнорування етики», — зазначили дослідники, порівнявши ідею зі зведенням “веж смогу”, які попередній уряд встановлював за мільярди рупій, але вони так і не покращили якість повітря.

Експерти також застерігають, що тривале використання хімічних речовин, таких як йодид срібла чи хлорид натрію, може мати негативний вплив на здоров’я людей і сільське господарство.

Делі вже понад десятиліття утримує статус найзабрудненішого міста світу. У 2024 році рівень забруднення зріс ще на 6%, і в зимовий період показники часто перевищують ті, що спостерігалися під час знаменитого «смогового апокаліпсису» в Пекіні у 2013 році — до того, як Китай запровадив жорсткі заходи для очищення повітря.

Попри критику, влада Індії планує продовжити експерименти з хмарним засівом, вважаючи це одним із можливих способів тимчасово полегшити дихання мільйонам жителів столиці.