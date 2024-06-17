Штрих-код у військовому квитку: Міноборони пояснило чи обов'язково потрібен

Як зазначили у Міноборони, громадяни, які отримують нові військово-облікові документи, повинні мати окремий номер запису в реєстрі "Оберіг".

Окрім цього штрих-коди стають обов'язковими тільки при видачі нових документів через ТЦК.

У разі оновлення персональних даних через ТЦК, ЦНАП або "Резерв+" (без видачі нового військово-облікового документа) - штрих-коди не є обов'язковими.

Для чого потрібен штрих-код

У Міноборони зауважили, що штрих-код потрібен для обліку громадян у реєстрі - робиться окремий запис номера. Також завдяки штрих-коду працівники ТЦК та СП зможуть автоматично зчитувати дані замість того, щоб вводити їх вручну.

Мобілізація в Україні

З 18 травня в Україні діє новий закон про мобілізацію у якому військовозобов'язаних українців зобов'язали оновити свої дані протягом 60 днів.

Пізніше стало відомо, що в Україні у травні мобілізували таку ж кількість військовозобов'язаних, як за останні пів року.

Детальніше про новий закон читайте у матеріалі РБК-Україна.

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