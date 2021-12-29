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Штрафы свыше 300 тысяч гривен. В Украине ужесточили наказание для браконьеров

Автор: Мария Кучерявец

В Украине увеличили размер штрафов за ущерб природно-заповедному фонду. Таким образом суммы, утвержденные еще в 2013 году, значительно выросли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина 23 декабря.

Указано, что принятое постановление касается исключительно территорий и объектов природно-заповедного фонда:

  • национальных природных парков,
  • природных заповедников,
  • ботанических садов,
  • дендрологических парков.

Документ не распространяется на леса, водные и другие объекты и природные ресурсы, которые не входят в территорию ПЗФ.

Размеры штрафов

Нарушителям придется заплатить за:

  • уничтожение или повреждение 1 куста пиона: было - 61 грн, стало - 1691 грн;
  • каждое дерево, срубленное или поврежденное до степени прекращения роста диаметром 30,1-34 см в степной зоне: было - 3 085 грн, стало - 85 796 грн;
  • незаконный вылов сома: было - 752 грн, стало - 20 915 грн;
  • незаконный вылов 1 щуки: было - 602 грн, стало - 16 736 грн;
  • незаконное добывание оленя пятнистого: было - 11 000 грн, стало - 305 896 грн;
  • незаконная добыча зайца-русака: было - 938 грн, стало - 26 081.

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Кабинет Министров УкраиныМинистерство защиты окружающей среды