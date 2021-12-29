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Штрафи понад 300 тисяч гривень. В Україні посилили покарання для браконьєрів

Автор: Марія Кучерявець

В Україні збільшили розмір штрафів за шкоду природно-заповідному фонду. Таким чином суми, затверджені ще у 2013 році, значно зросли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Відповідну постанову було прийнято на засіданні Кабміну 23 грудня.

Зазначено, що прийнята постанова стосується виключно територій та об’єктів природно-заповідного фонду:

  • національних природних парків,
  • природних заповідників,
  • ботанічних садів,
  • дендрологічних парків.

Документ не поширюється на ліси, водні та інші об’єкти і природні ресурси, які не входять до території ПЗФ.

Розміри штрафів

Порушникам доведеться заплатити за:

  • знищення чи пошкодження 1 куща півонії: було - 61 грн, стало - 1691 грн;
  • кожне дерево, зрубане або пошкоджене до ступеня припинення росту діаметром 30,1-34 см в степовій зоні: було - 3 085 грн, стало - 85 796 грн;
  • незаконний вилов сома: було - 752 грн, стало - 20 915 грн;
  • незаконний вилов 1 щуки: було - 602 грн, стало - 16 736 грн;
  • незаконне добування оленя плямистого: було - 11 000 грн, стало - 305 896 грн;
  • незаконне добування зайця-русака: було - 938 грн, стало - 26 081.

Фото: в Україні підвищили штрафи за браконьєрство (Віталій Носач, РБК-Україна)

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