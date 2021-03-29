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Штрафы за нарушение пожарной безопасности через суд: Рада рассмотрит законопроекты 30 марта

Новина українською → Киев, Понедельник 29 марта 2021 20:51
Штрафы за нарушение пожарной безопасности через суд: Рада рассмотрит законопроекты 30 марта Фото: бригада пожарных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Верховная рада на внеочередном заседании 30 марта рассмотрить два законопроекта о нарушении пожарной безопасности. Они предусматривают увеличение штрафов, а также их присуждение через суд.

Об этом заявил глава правоохранительного комитета ВР, нардеп Денис Монастырский.

Он рассказал, что в законопроектах №4157 и 3931 будет ужесточена ответственность за нарушение предписаний ГСЧС о пожарной безопасности или недопуск на объект сотрудника службы по чрезвычайным ситуациям.

Штрафы за нарушения предписаний будут увеличены с 8,5 до 1700 гривен. Но в то же время, их нельзя больше будет выписывать сразу на месте. Присудить штраф сможет только суд.

Ранее сообщалось, что в Украине штрафы за нарушение пожарной безопасности возросли до почти 6 тысяч гривен. В силу вступил соответствующий законопроект №3755.

За нарушение требований по технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергооборудования субъектов электроэнергетики, субъектов в сфере теплоснабжения и потребителей электроэнергии будут наказывать предупреждением или штрафом для граждан и работников от 1700 до 3400 гривен. Для должностных лиц сумма составит от 3400 до 5100 гривен.

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