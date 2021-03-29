Штрафы за нарушение пожарной безопасности через суд: Рада рассмотрит законопроекты 30 марта

Верховная рада на внеочередном заседании 30 марта рассмотрить два законопроекта о нарушении пожарной безопасности. Они предусматривают увеличение штрафов, а также их присуждение через суд.

Он рассказал, что в законопроектах №4157 и 3931 будет ужесточена ответственность за нарушение предписаний ГСЧС о пожарной безопасности или недопуск на объект сотрудника службы по чрезвычайным ситуациям.

Штрафы за нарушения предписаний будут увеличены с 8,5 до 1700 гривен. Но в то же время, их нельзя больше будет выписывать сразу на месте. Присудить штраф сможет только суд.