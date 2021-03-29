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Штрафи за порушення пожежної безпеки через суд: Рада розгляне законопроекти 30 березня

Новость на русском → Київ, Понеділок 29 березня 2021 20:51
Штрафи за порушення пожежної безпеки через суд: Рада розгляне законопроекти 30 березня Фото: бригада пожежників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Верховна рада на позачерговому засіданні 30 березня рассмотрить два законопроекти про порушення пожежної безпеки. Вони передбачають збільшення штрафів, а також їх присудження через суд.

Про це заявив глава правоохоронного комітету ВР, нардеп Денис Монастирський.

Він розповів, що в законопроектах №4157 і 3931 буде посилена відповідальність за порушення приписів ДСНС про пожежної безпеки або недопуск на об'єкт співробітника служби з надзвичайних ситуацій.

Штрафи за порушення приписів будуть збільшені з 8,5 до 1700 гривень. Але в той же час, їх не можна буде виписувати на місці. Присудити штраф зможе тільки суд.

Раніше повідомлялося, що в Україні штрафи за порушення пожежної безпеки зросли до майже 6 тисяч гривень. Набув чинності відповідний законопроект №3755.

За порушення вимог технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергоустаткування суб'єктів електроенергетики, суб'єктів у сфері теплопостачання та споживачів електроенергії будуть карати попередженням або штрафом для громадян і працівників від 1700 до 3400 гривень. Для посадових осіб сума складе від 3400 до 5100 гривень.

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