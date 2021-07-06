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Штрафы и долги за ЖКХ разрешили списать с банковских карт: документ вступил в силу

Автор: РБК-Украина

С сегодняшнего дня, 6 июля 2021 года, штрафы и долги украинцев могут списывать с их банковских карт. К системе, которая позволяет автоматическое списание средств, подключились пока семь банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Министерства юстиции.

Министерство юстиции приказом № 1061/5 от 23 марта 2021 года расширило процедуру автоматического ареста счетов и списания средств не только неплательщиков алиментов, но и других должников, в том числе, по кредитам, коммуналке, зарплатам, штрафам и так далее. Главное условие - наличие решения суда и требования государственных или частных исполнителей.

Приказ вступил в силу 6 апреля, но в нем есть норма об отсрочке на три месяца, чтобы все органы успели подготовиться к введению новой системы.

Карты каких банков уже попадают под новую систему

На сегодня по требованию исполнителей могут списать долги с карт следующих банков:

  • "ПриватБанк"
  • "Таскомбанк"
  • "Универсал Банк" (monobank)
  • "Окси банк"
  • "Банк Восток"
  • "Индустриалбанк"
  • "ПроКредит Банк"

Система автоматического списания долгов пока работает в тестовом режиме и в дальнейшем к ней присоединятся все банки.

Какую сумму могут списать?

Арест и списание распространяется только на сумму задолженности, которая подтверждена решением суда. Но в сумму списания также могут войти исполнительные и судебные сборы, расходы на исполнительные издержки, штрафы и пени по просроченной задолженности.

Кроме того, арест и списание могут быть наложены и на счета, на которые поступают пенсия, зарплата, стипендия, социальная помощь.

Как избежать списания?

Чтобы предотвратить списание средств, необходимо погасить задолженности. Это можно сделать разными способами, в том числе в разделе "Услуги/исполнительные производства" в системе "Дія".

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