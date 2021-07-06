Штрафи і борги за ЖКГ дозволили списати з банківських карт: документ набув чинності

З сьогоднішнього дня, 6 липня 2021 року, штрафи і борги українців можуть списувати з їх банківських карт. До системи, яка дозволяє автоматичне списання коштів, підключилися поки сім банків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Міністерства юстиції.
Міністерство юстиції наказом № 1061/5 від 23 березня 2021 року розширило процедуру автоматичного арешту рахунків і списання коштів не тільки неплатників аліментів, а й інших боржників, у тому числі, за кредитами, комуналкою, зарплатами, штрафами і так далі. Головна умова - наявність рішення суду і вимоги державних або приватних виконавців.
Наказ набув чинності 6 квітня, але в ньому є норма про відстрочку на три місяці, щоб всі органи встигли підготуватися до введення нової системи.
На сьогодні на вимогу виконавців можуть списати борги з карт наступних банків:
Система автоматичного списання боргів поки працює в тестовому режимі і надалі до неї приєднаються всі банки.
Арешт і списання поширюється тільки на суму заборгованості, яка підтверджена рішенням суду. Але до суми списання також можуть увійти виконавчі та судові збори, витрати на виконавчі витрати, штрафи і пені за простроченою заборгованістю.
Крім того, арешт і списання можуть бути накладені і на рахунки, на які надходять пенсія, зарплата, стипендія, соціальна допомога.
Щоб попередити списання коштів, необхідно погасити заборгованості. Це можна зробити різними способами, в тому числі в розділі "Послуги/виконавчі провадження" в системі "Дія".