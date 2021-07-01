Штрафы до 680 тысяч гривен: Рада хочет ужесточить наказание за махинации с е-деньгами

Документ поддержали 308 парламентариев.

Закон предусматривает наказание за подделку документов на перевод, платежных карточек или других средств доступа к банковским счетам, е-денег, а так же приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта поддельных документов на перевод, платежных карточек или их использование или сбыт, а также неправомерный выпуск или использование е-денег, если оно причинило существенный вред правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц.

Такое нарушение карается штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (85 тысяч - 170 тысяч гривен), или ограничением свободы на срок до трех лет.

За эти же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц или в случае, если они нанесли ущерб в крупном размере, будет грозить штраф от десяти тысяч до двадцати тысяч НМДГ (170 тысяч - 340 тысяч гривен), или лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Если махинации совершила организованная группа или должностное лицо с использованием своего служебного положения или в случае, если они нанесли ущерб в особо крупном размере, это будет караться штрафом от двадцати тысяч до сорока тысяч НМДГ (340 тысяч - 680 тысяч гривен), или лишением свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества.

Согласно закону, существенным вредом считается такой, что в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан; в крупном размере - если его сумма в 250 и более раз превышает один НМДГ; в особо крупном размере - если его сумма в 600 и более раз превышает такой минимум.

Наказание за подделку документов для госрегистрации юрлица и ФОП

Усиливается ответственность за внесение в документы, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица или физического лица - предпринимателя, заведомо ложных сведений, а также умышленное представление для ее проведения документов, содержащих заведомо ложные сведения, если оно причинило существенный вред правам, свободам или интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам юрлиц.

Такие действия будут наказываться штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (85 тысяч -170 тысяч гривен), или арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

За это нарушение, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в случае, если оно нанесло ущерб в крупном размере, грозит штраф от десяти тысяч до двадцати тысяч таких минимумов (170 тысяч - 340 тысяч гривен) или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Если указанные выше действия совершила организованная группа или лицо с использованием своего служебного положения или в случае, если они нанесли ущерб в особо крупном размере, это будет караться штрафом от двадцати тысяч до сорока тысяч НМДГ (340 тысяч - 680 тысяч гривен), или лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.