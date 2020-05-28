Штрафы до 510 гривен и идентификация по реестрам: как будет работать автофиксация нарушений ПДД

В Украине с 1 июня заработает система автофиксации нарушений правил дорожного движения. В Министерстве внутренних дел объяснили принципы работы системы.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Он отметил, что на сегодня система будет фиксировать лишь превышение скорости на более чем 20 километров в час. Размер штрафа будет зависеть от того, насколько было превышено скорость:

255 гривен - в случае превышения скорости более чем на 20 км/ч но не более 50 км/ч;

510 гривен - при превышении скорости более чем на 50 км/ч.

О нарушении ПДД можно будет узнать из СМС-сообщения, письма на электронной почте или по месту регистрации, а также на сайтах МВД и Нацполиции, и во время пересечения границы.

Штрафы применяются к владельцу автомобиля, который указан в Едином госреестре транспортных средств. В случае если автомобиль оформлен на юридическое лицо, оно привлекается к ответственности. Персональные данные нарушителя устанавливаются с помощью реестров МВД и Минюста.

В случае оплаты штрафа в течение 10 банковских дней сумма штрафа уменьшается на 50%. Всего у нарушителя будет 30 дней, чтобы совершить оплату. В случае просрочки возможно наложение ареста на транспортное средство и другое имущество, а также взимается двойная сумма штрафа. При обжаловании в суде сроки приостанавливаются.

Лицо может быть освобождено от уплаты штрафа, если в течение 20 дней предоставит документ, подтверждающий угон или хищение автомобиля.

Напомним, система автофиксации на дорогах Украины заработает с 1 июня.

Первые 50 камер автоматической фото и видеофиксации будут установлены в Киеве и Киевской области.