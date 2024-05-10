Штрафувати не мають права? Чи обов'язково возити вогнегасник у машині

Чи обов'язково мати вогнегасник у машині

Всі водії знають, що вогнегасник завжди обов'язково має бути в автомобілі. Але не всім відомо, що за його відсутність передбачений не штраф, а попередження.

Обовʼязок водія мати на легковому автомобілі вогнегасник регламентовано п.31.4.7 ПДР України. Цей пункт встановлює, що водіям заборонена експлуатація транспортних засобів, зокрема, за відсутності справного вогнегасника на легковому, вантажному автомобілі, автобусі, підтверджує Дмитро Зал.

"Доволі часто поліцейські виписують водіям легкових автомобілів штраф за ч. 1 ст. 121 КУпАП та штрафують на 340 гривень. Але хочу звернути увагу водіїв на те, що така постанова не відповідає приписам законодавства", – каже юрист.

Це пов’язано з тим, що ст. 121 КУпАП встановлює відповідальність за керування транспортним засобом, який має технічні несправності. Але в той же час відсутність в легковому автомобілі вогнегасника не свідчить про технічні несправності, з якими забороняється його експлуатація.

"Таким чином виходить, що штраф за керування автомобілем без вогнегасника є незаконним. Таке порушення необхідно кваліфікувати за ст. 125 КУпАП (інші порушення ПДР), яка передбачає лише попередження", – звертає увагу співрозмовник.

Важливо: Попередження замість штрафу також передбачене за відсутність в автомобілі аптечки і знака аварійної зупинки.