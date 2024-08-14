Штрафи за відсутність аптечки та вогнегасника: що треба знати водіям

Кожен водій повинен мати у своєму автомобілі необхідний набір для безпеки та екстрених ситуацій. Серед них, зокрема, аптечка та вогнегасник.
Які штрафи загрожують водіям за їх відсутність в автомобілі - в матеріалі РБК-Україна.
До основних речей, які варто завжди мати з собою, належать набір ключів для ремонту, декілька викруток, домкрат, запасне колесо та рукавички.
Також важливо мати буксирувальний трос, насос або автомобільний компресор, герметично закриту каністру з паливом і дроти для "прикурювання" на випадок розрядки акумулятора.
Крім того, водій має не забути про ліхтарик, аптечку, вогнегасник та знак аварійної зупинки.
Власник автомобіля має переконатися, що ліки в аптечці мають актуальний термін придатності, а бинти та пов’язки - у достатній кількості. Вогнегасник і знак аварійної зупинки повинні завжди бути у вашому автомобілі, адже вони можуть врятувати життя.
Згідно з пунктом 31.4.7 ПДР, водіям заборонено експлуатувати легковий автомобіль без медичної аптечки, працездатного вогнегасника та знаку аварійної зупинки.
Відсутність медичної аптечки, працездатного вогнегасника та знаку аварійної зупинки у транспортному засобі може призвести до штрафу в розмірі 680 гривень для водіїв, які здійснюють перевезення пасажирів.
За повторне порушення протягом року водії можуть отримати покарання у вигляді вилучення водійських прав на строк від 3 до 6 місяців.
Для написання матеріалу використовувалися такі джерела: Правила дорожнього руху, допис Патрульної поліції Києва в Telegram.
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