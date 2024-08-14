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Штрафы за отсутствие аптечки и огнетушителя: что нужно знать водителям

Среда 14 августа 2024 18:00
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Штрафы за отсутствие аптечки и огнетушителя: что нужно знать водителям Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Каждый водитель должен иметь в своем автомобиле необходимый набор для безопасности и экстренных ситуаций. Среди них, в частности, аптечка и огнетушитель.

Какие штрафы угрожают водителям за их отсутствие в автомобиле – в материале РБК-Украина.

Содержание

  1. Что должно быть в автомобиле
  2. Штраф за отсутствие аптечки и огнетушителя

Что должно быть в автомобиле

К основным вещам, которые стоит всегда иметь с собой, относятся набор ключей для ремонта, несколько отверток, домкрат, запасное колесо и перчатки.

Также важно иметь буксировочный трос, насос или автомобильный компрессор, герметично закрытую канистру с топливом и провода для "прикуривания" на случай разрядки аккумулятора.

Кроме того, водитель не должен забыть о фонарике, аптечке, огнетушителе и знаке аварийной остановки.

Владелец автомобиля должен убедиться, что лекарства в аптечке имеют актуальный срок годности, а бинты и повязки - в достаточном количестве. Огнетушитель и знак аварийной остановки должны всегда быть в вашем автомобиле, они ведь могут спасти жизнь.

Штраф за отсутствие аптечки и огнетушителя

Согласно пункту 31.4.7 ПДД, водителям запрещено эксплуатировать легковой автомобиль без медицинской аптечки, работоспособного огнетушителя и знака аварийной остановки.

Отсутствие медицинской аптечки, работоспособного огнетушителя и знака аварийной остановки в транспортном средстве может привести к штрафу в размере 680 гривен для водителей, осуществляющих перевозки пассажиров.

За повторное нарушение в течение года водители могут получить наказание в виде изъятия водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев.

Для написания материала использовались следующие источники: Правила дорожного движения, сообщение Патрульной полиции Киева в Telegram.

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Аптечка Штрафы Водители
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