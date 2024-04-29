Штрафи для ухилянтів зростуть: скільки доведеться сплатити

Які будуть штрафи за ухилення від мобілізації

Зараз штрафи за ухилення від мобілізаційних вимог (за ігнорування вимоги піти в ТЦК і оновити свої дані становить від 1700 до 5200 гривень.

Після 18 травня 2024 року, коли вступить в силу прийнятий недавно закон про мобілізацію, ці суми становитимуть вже від 17 до 25 тисяч гривень за перше правопорушення. І від 34 000 до 59 500 гривень – для посадових і юридичних осіб, каже адвокат.

Чоловіка можуть штрафувати, якщо він проігнорував повістку. Далі наступним документом після повістки йому надсилають "вимогу".

"Коли чоловік військовозобов'язаного віку не з'явився за повісткою, тоді ТЦК направляє запит у відділ поліції з проханням провести його адмінзатримання. Якщо цього протягом 5 днів не зробили, чоловіку надсилають ще один документ – "вимогу". Це вже не рекомендація, а зобов'язання прийти до військкомату", – пояснює Катерина Аніщенко.

В іншому випадку в ТЦК будуть вимушені звернутися до суду з заявою про заборону керувати транспортними засобами та накладення інших адміністративних стягнень на цю людину як на ухилянта.

"Ті військовозобов'язані, які не з'являлися до ТЦК під час дії воєнного стану раніше, зараз так чи інакше мають при першому поході до військкомату сплатити штраф. Навіть якщо ви туди звертаєтеся, щоб отримати відстрочку. Різниця в тому, що після 18 травня суму доведеться сплатити вже вищу", – додає адвокат.

Після оновлення військово-облікових даних чоловік отримує постанову про накладення на нього адміністративного стягнення.