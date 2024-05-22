Штрафи та виправні роботи. В Україні ухвалили законопроекти про протидію домашньому насильству

За її словами, цей законопроєкт є одним з нормативно-правових документів, ухвалених на виконання "Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами", відомої як "Стамбульська конвенція". Зокрема, це стосується належного розслідування фактів насильства та притягнення кривдників до відповідальності. Відповідний законопроєкт про ратифікацію Україна ухвалила майже два роки тому - 20 червня 2022 року.

“Домашнє насильство – це жорстока реальність, яка залишається прихованою за зачиненими дверима багатьох домівок. Незважаючи на те, що про цю проблему все частіше говорять у суспільстві, вона продовжує залишатися гострою, і, на жаль, статистика підтверджує збільшення випадків домашнього насильства. Тому прийняття у другому читанні законопроєкту №№8329 - важливий законодавчий крок для захисту жінок”, - підкреслила нардепка.

Вона наголосила - тільки у 2023 році Нацполіція зареєструвала понад 291 тисячу фактів домашнього насильства - 20% більше, ніж у 2022-му. Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень збільшилась на 80%. Крім цього, виявлено на 36% більше адміністративних правопорушень. Більше того, у поточному році очікують збільшення кількості адміністративних правопорушень до 21%, а кримінальних до 30%.

Тому відповідно прийнятому законопроєкту №8329, зауважила Шуляк, осіб, які вчиняють домашнє насильство штрафуватимуть у розмірі до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або відправлятимуть на громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або на виправні роботи на термін до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або накладатимуть адміністративний арешт на термін до десяти діб.

При цьому парламентарка підкреслила, що ефективна протидія домашньому насильству - це ціла низка законопроєктів, які посилять відповідальність за цей злочин, забезпечать дієвий захист жертв, оперативне реагування правоохоронців і суспільства. Зокрема, йдеться і про прийнятий 22 травня законопроєкт №10420. Зараз, пояснила Шуляк, права та обов’язки потерпілої особи виникають у момент подання нею чи іншою особою заяви про правопорушення. Але прийнятий законопроєкт передбачає, зокрема, що кримінальні справи стосовно дітей та підлітків віком до 18 років можуть розпочинатися і без заяви потерпілих за фактом внесення відомостей про правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, наприклад, після отримання інформації з відкритих джерел.

“Ці дуже важливо, оскільки у багатьох випадках потерпіла особа не звертається до поліції, іде на підписання угоди про примирення або забирає заяву через залякування, тиск або через небажання проходити довгу судову процедуру, медичні експертизи, що може завдати морального та фізичного страждання”, - повідомила Шуляк.

Вона також нагадала, що в Україні з червня 2022 року почалося активне будівництво шелтерів, зокрема на Закарпатті та Житомирщині. В них постраждалі матимуть можливість отримати безкоштовний тимчасовий притулок, у якому зможуть перебувати протягом 3 місяців, а у разі необхідності – і до 6 місяців.

“Але це лише перші кроки. Повноцінне впровадження положень Стамбульської конвенції буде дієвим механізмом захисту прав постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Ратифікація конвенції свого часу стала дуже знаковою подією, на яку ми чекали 11 років. Безперечно, процес імплементації досить довгий, але прийняття законопроєктів №8329 та №10420 в будь-якому випадку наближатиме Україну до цивілізованого, визнаного світом, стандарту надання допомоги, постраждалим від насильства. Це дуже важливо особливо під час війни", – підсумувала Шуляк.