Штрафи за порушення військового обліку: кого і де карають найактивніше

З початку 2025 року в Україні відкрито майже 10 тисяч проваджень через несплату штрафів за порушення військового обліку. Це майже дорівнює кількості справ за весь 2023 рік. Водночас значна частина штрафників не поспішає з їх погашенням - торік кожен другий штраф залишився несплаченим.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на сайт платформи для роботи з відкритими даними Опендатабот.
Найбільше проваджень цього року відкрили у Дніпропетровській області (1053 випадки), Києві (1003) та на Полтавщині (916). Переважно штрафи виписують людям віком 25-35 років - на них припадає майже 50% випадків. Ще 38% штрафів отримали громадяни віком 36-45 років.
Згідно з чинним законодавством, за порушення військового обліку в умовах воєнного стану громадянам загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень, а для посадових і юридичних осіб - від 34 000 до 59 000 гривень. Якщо штраф не сплатити вчасно, його сума подвоюється після передання справи до виконавчої служби.
Нагадаємо, що Верховна Рада вже розглядає законопроєкт №12093, який пропонує 50% знижку при своєчасній сплаті штрафу за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних.
Раніше РБК-Україна писало про позбавлення водійських прав за ухилення від мобілізації. На початку лютого 2025 року в Україні зафіксовано перший випадок обмеження права керування транспортними засобами через порушення правил військового обліку. Однак, за словами адвоката Олени Хоменко, така практика поки не набула масового характеру.
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