Штрафи за порушення військового обліку: кого і де карають найактивніше

Найбільше проваджень цього року відкрили у Дніпропетровській області (1053 випадки), Києві (1003) та на Полтавщині (916). Переважно штрафи виписують людям віком 25-35 років - на них припадає майже 50% випадків. Ще 38% штрафів отримали громадяни віком 36-45 років.

Яке покарання загрожує за порушення військового обліку

Згідно з чинним законодавством, за порушення військового обліку в умовах воєнного стану громадянам загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень, а для посадових і юридичних осіб - від 34 000 до 59 000 гривень. Якщо штраф не сплатити вчасно, його сума подвоюється після передання справи до виконавчої служби.