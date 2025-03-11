Як часто позбавляють водійських прав за ухилення від мобілізації: пояснення адвоката

На початку лютого 2025 року в Україні зафіксовано перший випадок , коли людину обмежили у праві керувати авто через порушення правил військового обліку. Судячи з кількості схожих справ в судах, таке покарання поки не стало масовою практикою.

Чому суди поки не часто виносять подібні рішення і чи справді частіше вирішують накладати штрафи, в коментарі РБК-Україна пояснює Олена Хоменко , адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання "Актум".

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За що можуть штрафувати під час мобілізації

Відповідно до ч.3 ст.22 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" № 3543-XII, під час мобілізації військовозобов`язані зобов`язані уточнити свої облікові дані через:

ЦНАПи (центри надання адміністративних послуг);

електронний кабінет призовника, військовозобов`язаного, резервіста;

ТЦК та СП (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки) за місцем свого перебування або знаходження.

У разі отримання повістки про виклик до ТЦК громадянин зобов`язаний з`явитися у зазначені у ній місце та строк.

Але на практиці досить часто виникають ситуації, коли військовозобов’язаний не проживає за місцем своєї постійної реєстрації, або в момент доставлення поштової кореспонденції (ймовірно, повісток адресованих від РТЦК та СП за місцем обліку військовозобов’язаних) представниками "Укрпошти", військовозобов’язаний може бути тимчасово відсутнім та у зв’язку із чим поштова кореспонденція може бути не врученою у встановленому порядку.

Згідно з п.101 Правил надання послуг поштового зв`язку, затверджених постановою Кабміну №270 (від 05.03.2009 р. зі змінами), у разі неможливості вручення адресатам (одержувачам) поштові відправлення зберігаються об`єктом поштового зв`язку місця призначення протягом строку, що встановлюється оператором поштового зв`язку.

У разі невручення рекомендованого листа з позначками "Судова повістка", "Повістка ТЦК" або реєстрованого поштового відправлення з позначкою "Адміністративна послуга" такі відправлення разом з бланком повідомлення про вручення повертаються за зворотною адресою (у порядку, визначеному в п. 81-84, 91, 99 Правил), із зазначенням причини невручення.

Обов'язок з'явитися до ТЦК не зникає навіть після невручення повістки, яку надіслали поштою (zmi.ck.ua)

Таким чином, повернення рекомендованого поштового відправлення з формулюванням "за закінченням терміну зберігання" свідчить про його невручення адресату через неможливість це зробити.

Яка процедура запускається після неявки по повістці

Після отримання такого рекомендованого відправлення з відміткою "повернуто", "не вручено", або "адресат відсутній за місцем реєстрації" працівники РТЦК та СП починають процедуру адміністративного притягнення до відповідальності, шляхом:

Звернення у вигляді набору даних до районного відділку поліції (в електронному вигляді відповідно до п. 56 Положення) шляхом електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та єдиною інформаційною системою МВС та внесенням відомостей з приводу "Порушення військового обліку" у загальну систему "Оберіг".

Якщо оголошення у розшук не спрацювало, ТЦК рекомендованим листом відправляє вимогу про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаному.

Зверніть увагу. Вимога повинна відповідати формі, визначено постановою КМУ №560. Після 10 календарних днів з моменту отримання або проставлення відмітки про неможливість вручення ТЦК може переходити до наступного етапу – зверненн. з позовом до суду з приводу тимчасового обмеження користування водійським посвідченням.

Результатом всіх цих етапів стане відмітка в базі поліції про позбавлення порушника водійських прав.

Чому рідко позбавляють водійських прав у якості покарання

На даний час можемо констатувати, що кількість таких звернень від РТЦК та СП до суду не перевищує 50 справ по всій території України.

Головна причина неефективності такого методу впливу на порушників законодавства – довготривалість судової процедури притягнення до відповідальності. Адже судові органи під час воєнного стану мають і без того шалене навантаження.

Крім того, до факторів які прямо впливають на терміни розгляду судових справ можна віднести заборону проводити судові засідання під час повітряних тривог та наявну нестабільність електропостачання.

Також необхідність сплати судового збору за подачу позову до суду теж є певним обмежуючим фактором, оскільки у державному бюджеті не передбачені такого роду витрати на РТЦК та СП, тому ТЦК масово і не використовують дану можливість.