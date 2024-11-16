Штрафи за порушення ПДР: що варто знати, щоб не платити двічі

Відповідно до статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, цей термін починає відраховуватися з моменту отримання порушником постанови про накладення штрафу. Однак адвокатка радить не відкладати оплату на останній день.

Вона рекомендує сплачувати штраф протягом 15 днів із дня винесення постанови. Це допоможе уникнути ризику непорозумінь чи помилок з боку уповноважених осіб.

Чим загрожує прострочення

Якщо штраф не буде сплачено вчасно, він може бути направлений на примусове виконання. У такому випадку:

розмір штрафу подвоюється

додаються витрати виконавця, які доведеться сплатити

"Помилки з боку відповідних органів трапляються навіть без зловмисного наміру. Постанову можуть направити до виконавчої служби передчасно, і людині доведеться оскаржувати дії виконавця. Це забирає час і кошти, хоча в результаті штраф можна зменшити до початкового розміру", – пояснює адвокатка.

Як уникнути проблем

Для того, щоб уникнути подібних ситуацій, Олена Воронкова радить сплатити штраф якнайшвидше після отримання постанови, а також зберігати документи, які підтверджують оплату.

У разі помилкових дій виконавчих органів потрібно звертатися до суду для оскарження. Ці дії можна оскаржити, а штраф зменшити до одного розміру, але це все потребує часу та матеріальних витрат.