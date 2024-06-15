Штрафи за порушення. Чи можна курити в під'їзді та інших публічних місцях: повний список

Як визначити, чи це громадське місце

Закон в контексті заборони куріння визначає поняття "громадське місце". Ним вважається частина або частини будь-якої з будівель, споруд, які доступні чи відкрита для населення вільно або за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, у тому числі під'їзди будівель і споруд, а також підземні переходи, стадіони, паркінги.

Виходить, загалом вулиця, парки та пляжі не є громадськими місцями, і там не мають штрафувати за куріння. В той же час закон надає повноваження міським, сільським, селищним радам додатково визначати заборонені для куріння місця у межах відповідної громади.

Де точно заборонено курити

Відповідно до українського законодавства, забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, електронних сигарет, систем нагрівання тютюну, кальянів у наступних місцях:

у ліфтах і таксофонах; у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я; у приміщеннях та на території навчальних закладів; у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту; у приміщеннях закладів ресторанного господарства; у приміщеннях об’єктів культурного призначення; у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування; у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності; у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян; у приміщеннях гуртожитків; на дитячих майданчиках; у місцях загального користування житлових будинків; у підземних переходах; у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі; на вокзалах та станціях; на зупинках громадського транспорту.

Які штрафи за куріння в недозволених місцях

Де курити дозволено. Можна курити у приміщеннях приватної власності – у квартирах. Балкон є частиною квартири, тому курити на балконі також можна. Але при цьому треба дотримуватись принципів добросусідства – якщо вас просять не зловживати цим, варто йти на компроміс з оточучими.

Зверніть увагу. При цьому законодавство України вважає сходові майданчики, під’їзди та загальні балкони у під’їздах громадським простором. Тому курити там заборонено.

За куріння у недозволеному місці можуть виписати штраф від 51 до 170 гривень. За повторне порушення протягом року штраф збільшиться від 170 до 340 гривень.