Штрафи за порушення. Чи можна курити в під'їзді та інших публічних місцях: повний список

В Україні заборонене куріння в громадських місцях. За порушення передбачені штрафи. Але як визначити, чи є те чи інше місце громадським? Чи можуть штрафувати за куріння, наприклад, в парках, в під'їздах?
РБК-Україна розповідає, що треба знати українцям про штрафи за куріння і де це точно забороняється.
Закон в контексті заборони куріння визначає поняття "громадське місце". Ним вважається частина або частини будь-якої з будівель, споруд, які доступні чи відкрита для населення вільно або за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, у тому числі під'їзди будівель і споруд, а також підземні переходи, стадіони, паркінги.
Виходить, загалом вулиця, парки та пляжі не є громадськими місцями, і там не мають штрафувати за куріння. В той же час закон надає повноваження міським, сільським, селищним радам додатково визначати заборонені для куріння місця у межах відповідної громади.
Відповідно до українського законодавства, забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, електронних сигарет, систем нагрівання тютюну, кальянів у наступних місцях:
Де курити дозволено. Можна курити у приміщеннях приватної власності – у квартирах. Балкон є частиною квартири, тому курити на балконі також можна. Але при цьому треба дотримуватись принципів добросусідства – якщо вас просять не зловживати цим, варто йти на компроміс з оточучими.
Зверніть увагу. При цьому законодавство України вважає сходові майданчики, під’їзди та загальні балкони у під’їздах громадським простором. Тому курити там заборонено.
За куріння у недозволеному місці можуть виписати штраф від 51 до 170 гривень. За повторне порушення протягом року штраф збільшиться від 170 до 340 гривень.
Нагадаємо, в Україні передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність за самовільне зайняття чужої земельної ділянки. Втім, штрафи за це в рамках адмінвідповідальності не дуже високі.
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