Штрафы за нарушение. Можно ли курить в подъезде и других местах: полный список

В Украине запрещено курение в общественных местах. За нарушение предусмотрены штрафы. Но как определить, является ли то или иное место общественным? Могут ли штрафовать за курение, например, в парках, в подъездах?
РБК-Украина рассказывает, что нужно знать украинцам о штрафах за курение и где это точно запрещается.
Закон в контексте запрета курения определяет понятие "общественное место". Им считается часть или части любого из зданий, сооружений, доступных или открытых для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды зданий и сооружений, а также подземные переходы, стадионы, паркинги.
Получается, в целом улица, парки и пляжи не являются общественными местами, и там не должны штрафовать за курение. В то же время, закон предоставляет полномочия городским, сельским, поселковым советам дополнительно определять запрещенные для курения места в пределах соответствующей общины.
Согласно украинскому законодательству, запрещается курение, употребление и использование табачных изделий, электронных сигарет, систем нагрева табака, кальянов в следующих местах:
Где курить разрешено. Можно курить в помещениях частной собственности – в квартирах. Балкон является частью квартиры, поэтому курить на балконе тоже можно. Но при этом нужно соблюдать принципы добрососедства – если вас просят не злоупотреблять этим, стоит идти на компромисс с окружающими.
Обратите внимание. При этом законодательство Украины считает лестничные площадки, подъезды и балконы в подъездах общественным пространством. Потому курить там запрещено.
За курение в неположенном месте могут выписать штраф от 51 до 170 гривен. За повторное нарушение за год штраф увеличится от 170 до 340 гривен.
Напомним, в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность за самовольные занятия чужого земельного участка. Впрочем, штрафы за это в рамках админответственности не слишком высокие.
Мы писали, сколько придется заплатить тем, кто незаконно занял чужой земельный участок .
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