Штрафы за нарушение. Можно ли курить в подъезде и других местах: полный список

Как определить, это общественное ли это место

Закон в контексте запрета курения определяет понятие "общественное место". Им считается часть или части любого из зданий, сооружений, доступных или открытых для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды зданий и сооружений, а также подземные переходы, стадионы, паркинги.

Получается, в целом улица, парки и пляжи не являются общественными местами, и там не должны штрафовать за курение. В то же время, закон предоставляет полномочия городским, сельским, поселковым советам дополнительно определять запрещенные для курения места в пределах соответствующей общины.

Где точно запрещено курить

Согласно украинскому законодательству, запрещается курение, употребление и использование табачных изделий, электронных сигарет, систем нагрева табака, кальянов в следующих местах:

в лифтах и таксофонах; в помещениях и территории заведений здравоохранения; в помещениях и территории учебных заведений; в помещениях и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта; в помещениях заведений ресторанного хозяйства; в помещениях объектов культурного назначения; в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления; в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности; в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан; в помещениях общежитий; на детских площадках; в местах общего использования жилых домов; в подземных переходах; в транспорте общего использования, что используется для перевозки пассажиров, в том числе в такси; на вокзалах и станциях; на остановках общественного транспорта.

Какие штрафы за курение в непозволительных местах

Где курить разрешено. Можно курить в помещениях частной собственности – в квартирах. Балкон является частью квартиры, поэтому курить на балконе тоже можно. Но при этом нужно соблюдать принципы добрососедства – если вас просят не злоупотреблять этим, стоит идти на компромисс с окружающими.

Обратите внимание. При этом законодательство Украины считает лестничные площадки, подъезды и балконы в подъездах общественным пространством. Потому курить там запрещено.

За курение в неположенном месте могут выписать штраф от 51 до 170 гривен. За повторное нарушение за год штраф увеличится от 170 до 340 гривен.