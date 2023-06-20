Штрафи для обмінників за відмову приймати гроші: який розмір пропонує Рада

Проектом Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративної відповідальності за незаконні відмову або обмеження у здійсненні готівкових валютних операцій" пропонується замінити частину першу статті 162-1 двома новими частинами такого змісту:

"Незаконна відмова або встановлення незаконних обмежень посадовими особами уповноважених установ у здійсненні операцій з купівлі у фізичних осіб готівкової іноземної валюти".

Це тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот (8500 гривень - ред.) до однієї тисячі (17 000 гривень - ред.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Інші порушення порядку здійснення валютних операцій, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичних осіб (крім уповноважених установ), громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від однієї тисячі (17 000 гривень - ред.) до трьох тисяч (51 000 гривень - ред.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Проблема "зношених" доларів

У травні в Україні виникла проблема додаткових комісій банків та обмінних пунктів, які вони встановлюють за прийом нібито "зношених" доларових купюр або банкнот попередніх років випуску.

НБУ дав роз'яснення, згідно з яким банки України та обмінні пункти мають право брати додаткову комісію лише за прийом іноземних банкнот, які мають значні пошкодження, або банкноти, які вилучено іноземною державою з обігу.

НБУ провів з банками та обмінними пунктами декілька зустрічей. Однак проблема досі не вирішена, через що фінансовий комітет Верховної ради знову заслухає керівництво НБУ щодо проблеми комісій банків та обмінних пунктів при прийомі нібито "зношених" доларових купюр.

Детальніше про проблему читайте в матеріалі "Валютне свавілля. Обмін "старих" доларів вийшов з-під контролю: хто винен і що робити".