Штрафи за керування без водійського посвідчення: що загрожує водіям

У разі відсутності в особи водійських прав (документу), так само як і страхового полісу, передбачено штраф у розмірі 425 гривень. Водночас зараз такі випадки мінімізовані, оскільки водійські посвідчення доступні у застосунку "Дія" і мають таку ж юридичну силу, як і традиційні.

Розмір штрафу у разі вчинення правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 126 КУпАП, є значно більшим. За керування транспортним засобом особою, яка не має права на це, передбачено штраф в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 гривень.

Керування транспортним засобом особою, позбавленою водійського посвідчення (наприклад, за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП – керування транспортним засобом у стані сп’яніння) тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 400 гривень (згідно з ч. 4 ст. 126 КУпАП). У разі ж повторності такого порушення протягом року штраф зросте до 40 800 гривень з позбавленням права керування на строк від 5 до 7 років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.